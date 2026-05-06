Я бився проти найкращого бійця свого покоління: Дюбуа пригадав поразку від Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) висловився про поразку в реванші з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Слова 28-річного британця цитує The Ring.

Дюбуа віддав належне українському чемпіону, а тому не сильно засмутився після поразки в другому поєдинку.

"Думаю, я бився проти найкращого бійця свого покоління, тому я не засмучений чи щось таке – я просто думаю про те, як рухатися далі, і про багато особистих речей. Мені потрібно повернутися до основ і почати знову. Відчуваю, що цього разу ми все зробимо правильно – з тренуванням і з тим, як усе буде вибудувано. У мене є таке відчуття", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа відбувся у липні 2025 року. На кону поєдинку стояли усі чотири основні пояси гевівейту. Тоді українець нокаутував британця у п'ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном.

Наступний бій Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року. Його суперником буде чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Напередодні поєдинку боксери провели битву поглядів.