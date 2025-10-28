Ітаума назвав дату свого наступного поєдинку
Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) заявив, що наступний бій проведе на початку 2026 року.
Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports News.
"Я хотів боксувати 13 грудня, але, здається, ця дата зайнята поєдинком Ділліана Вайта проти Дерека Чісори. Тож, гадаю, це буде десь наприкінці січня, наприкінці лютого. Побачимо.
Ви можете ставити перед собою цілі, але ніколи не зможете їх досягти, бо це ніколи не залежить від вас. Мої цілі — нокаутувати усіх, кого вони ставлять переді мною. Але крім цього, я насправді мало що можу зробити", - сказав Ітаума.
Нагадаємо, напередодні промоутер Френк Воррен заявив про скасування бою Мозеса 13 грудня.
Напередодні WBA наказала Кубрату Пулеву провести захист титулу WBA World проти Ітауми, але натомість болгарин проведе бій проти Мурата Гассієва 12 грудня в Дубаї, ОАЕ.
Попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.