Ітаума назвав дату свого наступного поєдинку

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) заявив, що наступний бій проведе на початку 2026 року.

Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports News.

"Я хотів боксувати 13 грудня, але, здається, ця дата зайнята поєдинком Ділліана Вайта проти Дерека Чісори. Тож, гадаю, це буде десь наприкінці січня, наприкінці лютого. Побачимо.

Ви можете ставити перед собою цілі, але ніколи не зможете їх досягти, бо це ніколи не залежить від вас. Мої цілі — нокаутувати усіх, кого вони ставлять переді мною. Але крім цього, я насправді мало що можу зробити", - сказав Ітаума.