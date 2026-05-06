Дюбуа і Вордлі провели битву поглядів перед чемпіонським поєдинком

Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) провели битву поглядів після відкритого тренування у Манчестері.

Відео психологічної дуелі опублікував DAZN Boxing.

Вордлі виглядав дуже впевнено, а от Дюбуа дещо нервував та першим відвів погляд. У відповідь Фабіо лише посміхнувся.

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐒𝐄 face-off between Fabio Wardley and Daniel Dubois 🥶



Нагадаємо, що чемпіонський бій між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Це буде перший захист титулу для Фабіо.

Раніше відомий американський тренер Тедді Атлас зробив прогноз на поєдинок Вордлі – Дюбуа. На думку фахівця, поєдинок буде дуже конкурентним.