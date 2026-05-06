Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Дюбуа і Вордлі провели битву поглядів перед чемпіонським поєдинком

Сергій Шаховець — 6 травня 2026, 21:41
Дюбуа і Вордлі провели битву поглядів перед чемпіонським поєдинком
Фабіо Вордлі і Даніель Дюбуа
instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) провели битву поглядів після відкритого тренування у Манчестері.

Відео психологічної дуелі опублікував DAZN Boxing.

Вордлі виглядав дуже впевнено, а от Дюбуа дещо нервував та першим відвів погляд. У відповідь Фабіо лише посміхнувся.

Нагадаємо, що чемпіонський бій між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Це буде перший захист титулу для Фабіо.

Раніше відомий американський тренер Тедді Атлас зробив прогноз на поєдинок Вордлі – Дюбуа. На думку фахівця, поєдинок буде дуже конкурентним.

Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

Даніель Дюбуа

Гриців – про битву Вордлі – Дюбуа: Не думаю, що Усик зараз битиметься з переможцем цього бою
Паркер назвав фаворита поєдинку між Вордлі та Дюбуа
Вордлі – про майбутній бій із Дюбуа: Я просто зламаю його
75% успіху – це психологія: зірковий тренер проаналізував майбутню битву Вордлі з Дюбуа
Можливо, річ у тобі самому: Вордлі звинуватив Дюбуа у відсутності відповідальності перед очним боєм

Останні новини