Дюбуа і Вордлі провели битву поглядів перед чемпіонським поєдинком
Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) провели битву поглядів після відкритого тренування у Манчестері.
Відео психологічної дуелі опублікував DAZN Boxing.
Вордлі виглядав дуже впевнено, а от Дюбуа дещо нервував та першим відвів погляд. У відповідь Фабіо лише посміхнувся.
Нагадаємо, що чемпіонський бій між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Це буде перший захист титулу для Фабіо.
Раніше відомий американський тренер Тедді Атлас зробив прогноз на поєдинок Вордлі – Дюбуа. На думку фахівця, поєдинок буде дуже конкурентним.