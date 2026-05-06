Гриців – про битву Вордлі – Дюбуа: Не думаю, що Усик зараз битиметься з переможцем цього бою

Український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 КО) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про майбутнє протистояння Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Бій відбудеться 9 травня у Манчестері. Це буде перший захист чемпіонського титулу WBO у гевівейті для Вордлі.

"Для мене це бій 50 на 50, але внутрішньо більше схиляюся до перемоги Дюбуа. У будь-якому випадку буде дуже цікавий поєдинок, обов'язково дивитимусь", – сказав

Нагадаємо, що із переможцем пари Вордлі – Дюбуа прагне побитися Олександр Усик. Непереможений володар поясу WBC Francophone оцінив ймовірність такого двобою та заговорив про німця Агіта Кабаєла.

"Чесно кажучи, не думаю, що Усик зараз битиметься з переможцем цього бою. Наскільки я розумію, то дуже близько до титульного шансу зараз є Кабаєл. Плюс ходять розмови про можливий бій із Бенавідесом. Тому, думаю, британцям ще доведеться трохи зачекати. Не виключаю, що переможцю можуть організувати бій, наприклад, з Ітаумою або тим же Хрговичем", – відповів Гриців.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа вже прокоментував можливу трилогію з Усиком, якому двічі програв нокаутом.

Нагадаємо, що у своєму крайньому поєдинку Гриців брутально "вимкнув світло" нігерійцю Оланреваджу Дуродолі вже у першому раунді очного двобою, який відбувся 18 квітня у Львові.