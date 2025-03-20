Усик може провести бій з Дюбуа до обов'язкового захисту проти Паркера

Наступним суперником українського непереможного чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) все ще може стати чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

Нещодавно WBO зобов'язала 38-річного українця зустрітися з тимчасовим чемпіоном Джозефом Паркером (36-3, 24 КО). Проте президент WBO Густаво Олів'єрі назвав умову, за якої Усик встигне зустрітися з Дюбуа до поєдинку з новозеландцем.

"WBO постановила, що обов'язковий поєдинок у важкій вазі Усик – Паркер має бути організований. Незважаючи на вищесказане, якщо до WBO буде подана петиція з проханням "призупинити" обов'язковий бій до того моменту, коли відбудеться бій за об'єднання титулів, це рішення має бути винесено Комітетом. На розсуд Комітету, наданий нашими керівними положеннями, такий запит може бути задоволений", – заявив Олів'єрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик "має свою ціль". Саме про це він заявив після новини про вимогу WBO провести обов'язковий захист проти Паркера.

У той же час Джозеф опублікував романтичний кліп, у якому він викликав українця на пождинок.