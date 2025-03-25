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Він у мене фаворит: колишній чемпіон світу оцінив шанси Усика в бою з Паркером

Руслан Травкін — 25 березня 2025, 17:44
Він у мене фаворит: колишній чемпіон світу оцінив шанси Усика в бою з Паркером
Олександр Усик
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Колишній чемпіон світу в середній вазі (до 73 кг) британець Даррен Баркер (26-2, 16 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде фаворитом у бою проти Джозефа Паркера (36-3, 23 КО), якщо вони домовляться про поєдинок.

Про це він сказав у коментарі для BoxingNews.

"Якщо він поб'є Паркера, я гадаю, він зустрінеться з Дюбуа. Я вважаю, Паркер також заслужив на свій шанс. Я краще подивився б Паркера з Усиком, 100%.

У Джозефа Паркера все гаразд: його досвід, його впевненість, його команда, його форма. У нього не може бути позиції краще, щоб зустрітися з найкращим у світі Усиком. Але Усик у мене фаворит у бою проти будь-якого бійця.

Це також стосується інших поколінь. Ви можете дати Усику чудовий шанс проти більшості бійців. Він настільки чудовий. Він майстер, багатогранний, він чарівник. Паркеру знадобиться все для бою з ним.

Але я говорю вам зараз, якщо комусь і доведеться виконати роботу і шокувати світ, то це буде нинішній Джозеф Паркер", – сказав Баркер.

Нагадаємо, боксерська організація зобов'язала українця провести бій проти Паркера та надала сторонам 30 днів на підписання контракту.

Це стало можливим після того, як новозеландець нокаутував Мартіна Баколе і став обов'язковим претендентом на титул.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Раніне тренер Джозефа висловився про можливий бій свого підопічного з Усиком.

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