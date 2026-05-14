Колишній тренер Дюбуа оцінив перспективи Вордлі, згадавши Усика й інших зіркових супертяжів

Шейн Макгіган поділився думками щодо майбутнього Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) після поразки в чемпіонському бою від Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає Boxing News.

Колишній наставник "Динаміта" вважає, що ексчемпіону світу потрібна пауза після такого важкого бою. Після цього він переконаний, що Фабіо ще буде конкурентним.

"Я б сказав, що приблизно 10 місяців відпочинку – це нормально. Але при цьому він має повертатися одразу на серйозний рівень, без прохідних чи розминочних боїв. Він найнебезпечніший саме тоді, коли проти нього сильна опозиція. У будь-якому разі не можна применшувати того, чого він уже досяг. Він пройшов шлях від білого комірця боксу до фактично рівня чемпіона світу в надважкій вазі – це феноменально. Йому варто взяти достатньо часу, щоб як слід це залікувати. Сподіваюся, він уже заробив достатньо, щоб не поспішати з поверненням.

Далі – все залежить від підбору суперників. Ми розуміємо, що Фабіо Вордлі ніколи не переможе Усика, але у свій день він може здолати Даніеля Дюбуа або може навіть перемогти Ентоні Джошуа. А от із Тайсоном Ф'юрі – навряд чи, через різницю у класі. Тому треба підбирати бої, де в нього є реальні шанси. Я б хотів бачити його в рингу ще три-чотири рази, щоб він заробив великі гроші та мав шанс на перемоги. У нього лише одна поразка, але не варто кидати його в бої, де шансів майже немає – наприклад, проти настільки технічних боксерів, як Мозес Ітаума", – сказав Макгіган.