Дюбуа не потиснув руку Вордлі під час першої дуелі поглядів

Олександр Булава — 25 лютого 2026, 19:05
Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) провели битву поглядів під час пресконференції, яка присвячена їх поєдинку.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Після дуелі поглядів Даніель відмовився потиснути руку Фабіо.

Бій Дюбуа – Вордлі запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Нагадаємо, Фабіо мав статус тимчасового чемпіона WBO після перемоги над Джозефом Паркером, однак через відмову українського чемпіона Олександра Усика від титулу, його підвищили до повноцінного чемпіона цієї організації.

Даніель влітку 2025 року нокаутом програв бій Усику та втратив пояс IBF.

