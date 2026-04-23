Вордлі розповів, чому навчився в Усика під час очних спарингів

Володар пояса WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) пригадав тренувальний табір Олександра Усика (24-0, 15 КО), в якому вони разом спарингували.

Його слова передає DAZN.

Британець зізнався, що це був дуже корисний для нього досвід. Він розповів деталі та назвав речі, які перейняв від українця.

"Це був жовтень 2018 року.. Тоді я був ще дуже "сирим", усе ще вчився своєї справи. Спаринги з ним були чудовими з точки зору навчання, але він буквально "обстрілював" мене з усіх боків. Він був чудовим тоді та залишається таким зараз. У плані навчання там було дуже багато, що можна було винести, але загалом на тому ранньому етапі кар'єри для мене найважливішим уроком було те, як правильно будувати не весь табір, а саме спаринг-тиждень або свої дні з урахуванням спарингів. Те, що він робив перед спарингами, і те, що після – ось такі речі я переймав у нього на той момент", – сказав Вордлі.

Зазначимо, що Вордлі став повноцінним чемпіоном світу саме після відмови Усика проводити обов'язковий захист. Свій наступний бій він проведе 9 травня проти Даніеля Дюбуа.

Напередодні він висловився про майбутнє протистояння. Британець переконаний, що зможе здолати свого земляка.