Вордлі – про майбутній бій із Дюбуа: Будуть і розсічення, і кров, і все, що з цим пов'язано

Софія Кулай — 21 квітня 2026, 12:37
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) висловився про наступний бій проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова наводить DAZN Boxing.

Він запевнив, що для них це буде один із найболючіших поєдинків у їх кар'єрах професійних боксерів, адже вони обоє володіють нокаутуючою силою.

"Неважливо, чи це він, Джозеф Паркер, Джошуа, Ф'юрі, Усик – на цьому рівні вже немає легких поєдинків. Немає простих прогулянок до перемоги, де все проходить комфортно й легко.

Це буде жорстка "заруба". Особливо з урахуванням того, як ми обидва б'ємося. Так, у бою будуть і розсічення, і кров, і все, що з цим пов'язано", – заявив Фабіо.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист чемпіонського титулу для Фабіо, який отримав пояс після відмови від нього Олександра Усика.

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший зробив свій прогноз на майбутнє протистояння. Натомість Фабіо вже назвав двох боксерів, з якими хотів би побитися після поєдинку з "Динамітом".

Читайте також :
Вордлі став на захист Дюбуа: Немає нічого ганебного в поразці від Усика
Вордлі став на захист Дюбуа: Немає нічого ганебного в поразці від Усика
Мене постійно недооцінюють: Вордлі пояснив, чому впевнений у перемозі над Дюбуа
Рой Джонс назвав фаворита титульного бою Вордлі – Дюбуа
Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Вордлі розповів, хто переможе у бою Ф'юрі – Махмудов: Це може бути не зовсім легко

