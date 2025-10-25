Молодан та Лоффет зважилися перед титульним поєдинком

Український боксер першої середньої ваги Максим Молодан (10-1, 6 КО) та бельгієць Ентоні Лоффет (14-4, 3 КО) успішно пройшли офіційне зважування напередодні свого поєдинку.

Про це повідомляє WBC Ukraine.

На кону цього бою стоятиме вакантний титул WBC Francophone у першій середній вазі. Українець показав на вагах 69,1 кг, тоді як його суперник – 69,5 кг.

Бій відбудеться сьогодні, 25 жовтня, в бельгійському місті Ерсталь. Орієнтовний час початку поєдинку – 21:30.

