Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Молодан та Лоффет зважилися перед титульним поєдинком

Володимир Варуха — 25 жовтня 2025, 14:31
Молодан та Лоффет зважилися перед титульним поєдинком
Максим Молодан

Український боксер першої середньої ваги Максим Молодан (10-1, 6 КО) та бельгієць Ентоні Лоффет (14-4, 3 КО) успішно пройшли офіційне зважування напередодні свого поєдинку.

Про це повідомляє WBC Ukraine.

На кону цього бою стоятиме вакантний титул WBC Francophone у першій середній вазі. Українець показав на вагах 69,1 кг, тоді як його суперник – 69,5 кг.

Бій відбудеться сьогодні, 25 жовтня, в бельгійському місті Ерсталь. Орієнтовний час початку поєдинку – 21:30.

Раніше Молодан та Гриців здобули перемоги під час вечора боксу у Шептицькому.

WBC Максим Молодан

WBC

Постол розповів, чи готовий провести бій за правилами ММА
Визначилися усі фіналісти Гран-прі WBC у Ер-Ріяді
Фундора та Турман можуть провести бій в андеркарді поєдинку Пакʼяо
Вайлдер назвав "найкрутішого" суперника у своїй кар'єрі
Залежатиме від Усика, – тренер Околі оцінив перспективи ексчемпіона

Останні новини