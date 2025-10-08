Українська правда
Молодан проведе бій за пояс WBC Francophone

Володимир Варуха — 8 жовтня 2025, 13:27
Максим Молодан
Молодан (instagram.com)

Український боксер середньої вагової категорії Максим Молодан (10-1, 6 КО) зустрінеться з бельгійцем Ентоні Лоффетом (14-4, 3 КО).

Про це повідомляє WBC Ukraine.

25 жовтня у рамках вечора боксу бельгійському Ерсталі український Максим Молодан проведе бій пояс WBC Francophone у середній вазі проти Ентоні Лоффета.

Поєдинок буде розраховано на 10 раундів і цей бій стане вже шостим для Максима у 2025-му році.

Попередній бій Молодан провів 7 вересня під час вечора боксу K.O. Promotions у Шептицькому. Тоді він впевнено нокаутував представника Угорщини Кароя Ботоса.

Також на шоу у Бельгії за два титули відбоксує інший український боксер Ярослав Михалушко.

