Молодан проведе бій за пояс WBC Francophone

Український боксер середньої вагової категорії Максим Молодан (10-1, 6 КО) зустрінеться з бельгійцем Ентоні Лоффетом (14-4, 3 КО).

Про це повідомляє WBC Ukraine.

25 жовтня у рамках вечора боксу бельгійському Ерсталі український Максим Молодан проведе бій пояс WBC Francophone у середній вазі проти Ентоні Лоффета.

Поєдинок буде розраховано на 10 раундів і цей бій стане вже шостим для Максима у 2025-му році.

Попередній бій Молодан провів 7 вересня під час вечора боксу K.O. Promotions у Шептицькому. Тоді він впевнено нокаутував представника Угорщини Кароя Ботоса.

Також на шоу у Бельгії за два титули відбоксує інший український боксер Ярослав Михалушко.