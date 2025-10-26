Молодан завоював перший титул в карʼєрі
Український боксер Максим Молодан (11-1, 6 КО) здобув важливу перемогу у кар’єрі, перемігши бельгійця Ентоні Лоффета (14-5, 3 КО) одноголосним рішенням суддів. Поєдинок відбувся на боксерському шоу у Бельгії.
Завдяки цій перемозі Молодан завоював титул WBC Francophone у першій середній вазі, додавши до свого активу престижний регіональний пояс однієї з провідних світових організацій.
Українець демонстрував кращу роботу джебом, точність та контроль дистанції, що й забезпечило йому впевнену перемогу за суддівськими записками.
Попри тріумф, поєдинок дався Молодану нелегко, адже у процесі бою він отримав травму руки, однак зумів довести зустріч до фінального гонга.
