Молодан завоював перший титул в карʼєрі

Український боксер Максим Молодан (11-1, 6 КО) здобув важливу перемогу у кар’єрі, перемігши бельгійця Ентоні Лоффета (14-5, 3 КО) одноголосним рішенням суддів. Поєдинок відбувся на боксерському шоу у Бельгії.

Завдяки цій перемозі Молодан завоював титул WBC Francophone у першій середній вазі, додавши до свого активу престижний регіональний пояс однієї з провідних світових організацій.

Українець демонстрував кращу роботу джебом, точність та контроль дистанції, що й забезпечило йому впевнену перемогу за суддівськими записками.

Попри тріумф, поєдинок дався Молодану нелегко, адже у процесі бою він отримав травму руки, однак зумів довести зустріч до фінального гонга.

Раніше Ярослав Михалушко переміг мексиканця Мунгію та завоював пояс WBC International.