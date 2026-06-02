Український боксер вилетів із чільної 15-ки рейтингу WBA після дебютної поразки на профі-рингу
Даніель Лапін
Денис Дідківський
Світова боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг боксерів у напівважкій вазі.
Про це повідомляє сайт WBA.
Даніель Лапін (13-1, 5 КО) вилетів із чільної 15-ки після дебютної поразки на профі-рингу. Український боксер зазнав поразки від француза Бенджаміна Мендеса Тані в андеркарді вечора боксу у Гізі 23 травня 2026 року.
До цього двобою українець йшов впритул до трійки найкращих – 4-те місце.
Натомість кривдник Лапіна в оновленому рейтингу йде 8-м.
Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Дмитро Бівол.
Десятка рейтинг WBA у напівважкій вазі
- Артур Бетербієв (Канада)
- Арлен Лопес (Куба)
- Шарабутдін Атаєв (Росія)
- Наджі Лопес (Пуерто-Ріко)
- Атіф Оберлтон (США)
- Леррон Річардс (Велика Британія)
- Семюел Арнольд (США)
- Бенджамін Мендес Тані (Франція)
- Міхаель Айферт (Німеччина)
- Хосе Ускатегі (Венесуела)
Раніше Лапін прокоментував болючу поразку від представника Франції, а Олександр Усик підтримав Лапіна після поразки, додавши, що вони зроблять висновки із цього фіаско.
ФОТО: Denys Didkivskyi