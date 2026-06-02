Чемпіон Бокс

Український боксер вилетів із чільної 15-ки рейтингу WBA після дебютної поразки на профі-рингу

Софія Кулай — 2 червня 2026, 10:49
Даніель Лапін
Денис Дідківський

Світова боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг боксерів у напівважкій вазі.

Даніель Лапін (13-1, 5 КО) вилетів із чільної 15-ки після дебютної поразки на профі-рингу. Український боксер зазнав поразки від француза Бенджаміна Мендеса Тані в андеркарді вечора боксу у Гізі 23 травня 2026 року.

До цього двобою українець йшов впритул до трійки найкращих – 4-те місце.

Натомість кривдник Лапіна в оновленому рейтингу йде 8-м.

Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Дмитро Бівол.

Десятка рейтинг WBA у напівважкій вазі

  1. Артур Бетербієв (Канада)
  2. Арлен Лопес (Куба)
  3. Шарабутдін Атаєв (Росія)
  4. Наджі Лопес (Пуерто-Ріко)
  5. Атіф Оберлтон (США)
  6. Леррон Річардс (Велика Британія)
  7. Семюел Арнольд (США)
  8. Бенджамін Мендес Тані (Франція)
  9. Міхаель Айферт (Німеччина)
  10. Хосе Ускатегі (Венесуела)

Раніше Лапін прокоментував болючу поразку від представника Франції, а Олександр Усик підтримав Лапіна після поразки, додавши, що вони зроблять висновки із цього фіаско.

