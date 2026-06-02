Український боксер вилетів із чільної 15-ки рейтингу WBA після дебютної поразки на профі-рингу

Світова боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг боксерів у напівважкій вазі.

Про це повідомляє сайт WBA.

Даніель Лапін (13-1, 5 КО) вилетів із чільної 15-ки після дебютної поразки на профі-рингу. Український боксер зазнав поразки від француза Бенджаміна Мендеса Тані в андеркарді вечора боксу у Гізі 23 травня 2026 року.

До цього двобою українець йшов впритул до трійки найкращих – 4-те місце.

Натомість кривдник Лапіна в оновленому рейтингу йде 8-м.

Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Дмитро Бівол.

Десятка рейтинг WBA у напівважкій вазі

Артур Бетербієв (Канада) Арлен Лопес (Куба) Шарабутдін Атаєв (Росія) Наджі Лопес (Пуерто-Ріко) Атіф Оберлтон (США) Леррон Річардс (Велика Британія) Семюел Арнольд (США) Бенджамін Мендес Тані (Франція) Міхаель Айферт (Німеччина) Хосе Ускатегі (Венесуела)

Раніше Лапін прокоментував болючу поразку від представника Франції, а Олександр Усик підтримав Лапіна після поразки, додавши, що вони зроблять висновки із цього фіаско.

