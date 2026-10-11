Обидва побували в нокдауні: Скофілд здолав до того непереможеного Бахді в ефектному бою за титул WBA

Американський боксер Флойд Скофілд (20-0, 13 КО) став чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі.

В поєдинку за вакантний титул він здолав представника Канади Лукаса Бахді (20-1, 15 КО). Бій тривав усі регламентовані 12 раундів.

Протистояння двох до того непереможених бійців минуло у високому темпі. Скофілд зі старту захопив ініціативу й у третьому раунді відправив опонента на канвас жорстким зустрічним лівим хуком.

Бахді витримав стартовий штурм, адаптувався до таймінгу, проте все ж програвав за очками більшість раунді. В 11-й трихвилинці Лукас правим кросом навіть відправив фаворита в нокдаун, проте цього не вистачило для перемоги.

Рефері одностайним рішенням зафіксували звитягу американця – 119:108, 116:110, 115:111.

Нагадаємо, що раніше легендарний Оскар Де Ла Хойя високо оцінив потенціал Флойда Скофілда. Колишній чемпіон світу, вважає, що 24-річний проспект може стати абсолютом.