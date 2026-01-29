Воррен: Ф'юрі не буде битися з ютуберами чи кимось подібним

Промоутер Френк Воррен заявив, що ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не планує битися з до поєдинків проти ютуберів.

Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

Британський боксер налаштований зустрічатися із серйозними опонентами.

"Тайсон наприкінці минулого року чітко дав зрозуміти, що хоче повернутися і битися навесні. І зараз ведеться багато роботи. Він битиметься 11 квітня проти Махмудова. Це хороший бій для повернення. Він хороший боєць, у нього хороший рекорд, і це був би чудовий бій для Тайсона, щоб струсити з себе пил. Для нього це важкий бій. Але, знаєте, Тайсон казав, що не хоче битися з ютуберами чи кимось подібним — йому потрібен справжній суперник. І саме такого він зараз і має", – сказав Воррен.

Протистояння Ф'юрі – Махмудов заплановане на 11 квітня 2026 року у Великій Британії. На тлі призначення цього двобою Туркі Аль-аш Шейх зробив інтригуючу заяву.

Цікаво, що російський боксер вірить у свою майбутню перемогу над "Циганським королем".

Нагадаємо, що це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.