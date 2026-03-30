Стилі роблять бої: Воррен висловився про організацію поєдинку Усика з Ітаумою

Британський промоутер Френк Воррен поділився думками щодо можливого протистояння Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) та Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Boxing News.

Він заявив, що це бій, який цікавий багатьом фанатам боксу. Воррен хотів би його організувати та вважає такий поєдинок привабливим фінансово для обох бійців.

"Мені подобається Олександр. І коли ви дивитеся на нього, його пояси, резюме й на те, що він наступного разу битиметься з кікбоксером за гроші, в Єгипті. Удачі йому. Але він хоче великих боїв. Це те, що він каже. Він хоче великих боїв. Хіба ви сумніваєтесь, що ми розпродамо "Вемблі" на бій між Мозесом та Усиком? Ми розпродамо всі квитки п'ять чи шість разів одразу ж, в цю ж хвилину. А кількість переглядів PPV буде захмарною", – сказав Воррен.

Промоутер додав, що буде розчарованим, якщо цей поєдинок ніколи не відбудеться. Він вважає, що зірковий проспект готовий до такого виклику та може створити проблеми Усику.

"Я справді думаю, що цей бій має відбутися, і його можуть санкціонувати. Якщо WBA санкціонують його, тоді бій відбудеться або Усику доведеться звільнити пояс. Чи готовий Ітаума до нього зараз? Думаю, що так. Як ви знаєте, я дуже обережно ставлюся до поєдинків, але так, я б влаштував цю битву зараз. Стилі роблять бої. У нього є молодість. У нього є швидкість. А Олександр – чудовий боєць. Я думаю, що цей молодий чоловік – щось особливе", – сказав Воррен.

