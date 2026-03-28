Воррен назвав найталановитішого боксера, з яким працював протягом кар'єри

Денис Іваненко — 28 березня 2026, 10:32
Воррен назвав найталановитішого боксера, з яким працював протягом кар'єри
Відомий промоутер Френк Воррен розповів, кого вважає своїм найталановитішим клієнтом за понад 40-річну кар'єру.

Його слова передає DAZN.

Британець працював з низкою чемпіонів світу. Проте він назвав боксера, який ще не досягнув цього статусу.

Промоутер виділив зіркового проспекта Мозеса Ітауму. Він заявив, що в нього не було ніколи таких талановитих бійців у надважкій вазі.

"Я працював з багатьма талановитими боксерами. Але якщо брати супертяжів, то я не бачив нікого рівня Ітауми у 21 рік. Він є неймовірним для свого віку. Хто у такому віці переходив у профі? Дюбуа, Ф'юрі – мало таких боксерів.

Але Ітаума найталановитіший. Подивимося, у що він конвертує свій талант. Сподіваюся, Мозес вже цього року поб'ється за титул", – сказав Воррен.

Зазначимо, що британський проспект має у своєму активі вже 13 боїв на профі-рингу, в яких здобув усі перемоги, з яких 11 – нокаутом. Свій наступний поєдинок він проведе в ніч із 28 на 29 березня проти Джермейна Франкліна.

Читайте також :
Ітаума: Франклін – це останній шматочок пазла
Френк Воррен

Воррен зізнався, чи благав Ф'юрі повернутись у профі-ринг
Воррен – про бій "Нового Майка Тайсона" проти Франкліна: Для бізнесу краще, щоб Ітаума нокаутував його
Промоутер закликав відібрати чемпіонський пояс в Усика
Це буде важкий бій: Воррен – про поєдинок Ітауми з Франкліном
Усик не хоче з ним битись: відомий промоутер розкрив чемпіонські плани Ітауми

