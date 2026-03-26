Чемпіон Бокс

Воррен зізнався, чи благав Ф'юрі повернутись у профі-ринг

Софія Кулай — 26 березня 2026, 11:23
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury

Промоутер Френк Воррен висловився з приводу повернення Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) на професійний ринг.

Його цитує Boxing News 24/7.

За його словами, він не переконував "Циганського короля" відновлювати кар'єру, яку вчергове закінчив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

"Я ніколи не просив його повертатися і жодним чином не заохочував до цього, тому що це має бути виключно його рішення.

Він дуже заможна людина, у фінансовому плані забезпечений на все життя, мабуть, навіть на десять життів уперед, але він хоче битися, він тренується в залі, перебуває у чудовій формі – і це його рішення", – заявив промоутер.

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions додав, що розуміє позицію його родини та батька, які не в захваті від такого рішення Тайсона. Однак останнє слово було за боксером.

11 квітня 2026 року на "Тоттенгем Хотспур Стедіум" у Лондоні Ф'юрі проведе бій проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова.

Відзначимо, що Тайсон потрапив до переліку бажаних зустрічей Олександра Усика. Українець хоче попрощатись із профі-рингом якраз трилогією проти "Циганського короля". Ф'юрі вже відреагував на гіпотетичний третій двобій.

