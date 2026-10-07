Воррен – про бій Ф'юрі із Джошуа: Це буде визначальний поєдинок у їхніх кар'єрах

Френк Воррен вважає, що поєдинок Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) стане визначальним у кар'єрі обох боксерів.

Його слова передає iFL TV.

"Факт залишається фактом: бій відбудеться, і вони обидва вийдуть у ринг. І, можливо, ця битва змусить їх чимало переосмислити, адже вона визначальна для обох. Це буде визначальний поєдинок у їхніх кар'єрах. Знаєте, якщо згадати все хороше, що вони зробили, усі великі бої, у яких вони брали участь, особливо Тайсон... Але саме за цим протистоянням, як би хто на це не дивився, люди їх і оцінюватимуть", – сказав Воррен.

Промоутер "Циганського короля" вірить у перемогу свого клієнта та поділився думкою про перебіг цієї битви:

"І знаєте, це буде один із тих боїв, де після гонгу треба буде одразу починати викидати удари. Вони обидва мають важкий удар. Але хто наважиться викинути свій потужний удар, коли доведеться думати про те, що прилетить у відповідь? Про контратаку. Хто краще впорається з цим? У кого міцніше підборіддя? Хто підніметься після пропущеного удару? Хто цього хоче найбільше? Буде цікаво. І знаєте, саме тому я справді думаю, що це бій Тайсона".

Зазначимо, що Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятиме спеціальний пояс "Битва за Британію".

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Дерек Чісора. Ветеран вважає, що Ей Джей переможе.