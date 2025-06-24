Це не виникло просто так, – Воррен про припинення співпраці Усика та Красюка

Промоутер Френк Воррен поділився своєю думкою щодо припинення співпраці чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з його багаторічним промоутером Олександром Красюком.

Слова Воррена публікує BoxNation.

"Я не знаю всіх тонкощів, але знаю, що це не виникло просто так. Це тривало вже кілька тижнів. Що є, те є. Усик продовжує тренуватись. Я впевнений, що їх хвилює лише те, щоб його тренувальний табір пройшов добре. Що б не було з усім іншим, вони самі все вирішать. Я знаю, що Даніель не очікує нічого меншого, ніж вийти на ринг проти Усика, який на 100% готовий до бою." – заявив Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Красюк, багаторічний промоутер Усика, оголосив про завершення співпраці з українським боксером, яка тривала 12 років.

19 липня у Лондоні на "Вемблі" Олександр Усик проведе реванш з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) – клієнтом Френка Воррена.

Раніше повідомлялося, що в команді Усика вперше пояснили припинення співпраці з Красюком.