В команді Усика вперше пояснили припинення співпраці з Красюком

Керівник команди Усика і СЕО платформи Ready to Fight Сергій Лапін прокоментував припинення співпраці українського чемпіона та його багаторічного промоутера Олександра Красюка.

Лапіна цитує talksport.com.

"Це природній етап, через який проходили багато боксерів – Мейвезер, Де Ла Хойя, Пак'яо, Альварес. Усик дійшов до моменту, коли настав час будувати щось своє. У нього сильна, професійна команда, яка давно відповідає за ключові напрями – від тренувального процесу до розвитку бренду. Рішення було виваженим, мирним і прийнятим з повагою до спільного досвіду та розуміння того, що зрештою кожен іде своїм шляхом." – заявив Лапін.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Красюк, багаторічний промоутер непереможного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, оголосив про завершення співпраці з українським боксером. Їх співпраця тривала протягом 12 років.

19 липня у Лондоні на "Вемблі" Олександр Усик проведе реванш з Даніелем Дюбуа.

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