Ітаума може отримати шанс на титул Усика: Воррен назвав умову

Промоутер Френк Воррен заявив, що Мозес Ітаума може отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Бій може відбутися, якщо володар поясів WBC, WBA та IBF Олександр Усик (25-0, 16 КО) не погодиться на поєдинок зі своїм обов'язковим претендентом.

Його слова передає Seconds Out.

Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала українського чемпіона організації наступний поєдинок провести проти німецького боксера, давши місяць для досягнення домовленості.

"Що ж, у вас є ще один хороший бій за участю одного з наших боксерів – це Кабаєл. WBC заявили, що Усик має захищати титул проти нього. Тож у нас є 30-денний період, щоб спробувати узгодити умови, інакше все піде на промоутерські торги. Або якщо він не захоче цього бою, Усик буде змушений відмовитися від титулу", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що після останнього бою Олександра Усика проти Ріко Верховена німецький боксер вийшов на ринг і кинув виклик українцю. Той заявив, що готовий битись.