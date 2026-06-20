Контракти підписано: Queensberry оголосила бій Ітауми та Хрговича

Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила про бій британського надважковаговика Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Бій відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena.

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, спочатку Хргович відмовився від поєдинку, заявивши, що не хоче виходити на ринг так швидко після бою з Дейвом Алленом. Проте згодом у підсумку погодився з пропозицією та підписав контракт у п'ятницю, 19 червня.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.