Відомий промоутер розповів, чи може Ф'юрі підписати контракт із Zuffa Boxing

Промоутер Френк Воррен відреагував на чутки про можливий початок співпраці промоутерської компанії Zuffa Boxing із Тайсоном Ф'юрі, який відновлює кар'єру.

Про це він розповів у коментарі Daily Mail Boxing.

Засновник компанії Queensberry Promotions запевнив, що нічого не знає про йомвірну угоду з новою промоутерською організацією.

"Ні. Ви кажете про угоду з Zuffa? Я не знаю, про яку угоду йде мова", – відповів Воррен.

Він додав, що наступні декілька боїв "Циганського короля" вже більш-менш узгоджені, тому не слід вірити чуткам про ймовірну співпрацю британського боксера з Zuffa.

Також вже спростована співпраця промоутерської компанії з Олександром Усиком. Вперше подібні чутки поширив промоутер Діна Вайт, який запевняв, що перемовини боксера з промоушеном тривали близько місяця.

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Раніше повідомлялось, що організація оголосила список боксерів, з якими уклала угоди. У переліку є двоє українців – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.