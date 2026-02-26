Українська правда
Відомий промоутер розповів, чи може Ф'юрі підписати контракт із Zuffa Boxing

Софія Кулай — 26 лютого 2026, 10:30
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury

Промоутер Френк Воррен відреагував на чутки про можливий початок співпраці промоутерської компанії Zuffa Boxing із Тайсоном Ф'юрі, який відновлює кар'єру.

Про це він розповів у коментарі Daily Mail Boxing.

Засновник компанії Queensberry Promotions запевнив, що нічого не знає про йомвірну угоду з новою промоутерською організацією.

"Ні. Ви кажете про угоду з Zuffa? Я не знаю, про яку угоду йде мова", – відповів Воррен.

Він додав, що наступні декілька боїв "Циганського короля" вже більш-менш узгоджені, тому не слід вірити чуткам про ймовірну співпрацю британського боксера з Zuffa.

Також вже спростована співпраця промоутерської компанії з Олександром Усиком. Вперше подібні чутки поширив промоутер Діна Вайт, який запевняв, що перемовини боксера з промоушеном тривали близько місяця.

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Раніше повідомлялось, що організація оголосила список боксерів, з якими уклала угоди. У переліку є двоє українців – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

