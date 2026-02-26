Це просто як знущання, – Вордлі вчергове розкритикував Усика через зірвання бою

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) вчергове висловився про зірваний поєдинок проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його цитує Boxing Scene.

Непереможений британець не приховує свого розчарування від такого вчинку Усика. Фабіо мав перемовини з Олександром перед своїм очним протистоянням проти Джозефа Паркера, у якому він у підсумку тріумфував.

Натомість українець відмовився від поясу WBO, уникнувши зустрічі з Вордлі.

"Таке відчуття, ніби мене позбавили мого моменту тріумфу. Це, мабуть, найбільша моя претензія. Найбільше мене дратувало те, що він просто не відмовився від титулу заздалегідь, бо якщо він збирався зробити це через тиждень чи два, то це просто як знущання. Немає жодної причини. Я не можу придумати раціональної причини, чому, бо в будь-якому разі я б бився з ним. Якщо ти відмовишся від титулу, і я виграю його в той вечір, я буду битися з тобою за нього наступного разу", – заявив Вордлі.

Британець розлючений тим, що він став новим чемпіоном світу навіть не вийшовши у ринг.

Водночас Вордлі продовжує вірити, що можлива перемога у найближчому бою над Даніелем Дюбуа принесе йому змогу таки вийти в один ринг проти Усика. Фабіо прагне перемогти Олександра за спортивним принципом.

Нагадаємо, що протистояння Вордлі – Дюбуа заплановане на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Напередодні боксери провели пресконференцію та дуель поглядів. Після очної битви "Динаміт" відмовився потиснути руку своєму супернику.

Раніше повідомлялось, що Мозес Ітаума дав свій прогноз на бій Вордлі – Дюбуа. "Новий Майк Тайсон" зробив ставку на володаря чемпіонського поясу.