Воррен поставив під сумнів можливість проведення поєдинку між Вайлдером та Чісорою

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 14:58
Френк Воррен
Getty Images

Відомий промоутер Френк Воррен не підтвердив можливість проведення поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Дереком Чісорою.

Функціонер дав коментар для iFL TV.

"У Чісори чинний контракт з Queensberry promotions. Я не люблю коментувати чутки, а обираю оперувати фактами. У Дерека є контракт з нами", – сказав Воррен.

Зазначимо, що напередодні Чісора заявив, що його угода з Queensberry добігла кінця, а ЗМІ вже повідомляли про можливість організації поєдинку промоутерською організацією Wasserman Boxing.

Раніше менеджер "Бронзового бомбардувальника" Шеллі Фінкель підтвердив процес перемовин щодо бою Вайлдер – Чісора. Представник Деонтея додав, що вони перебувають на фінальній стадії.

Водночас Чісора висловлював своє бажання провести реванш проти Олександра Усика. 31 жовтня 2020 року Дерек програв українцю на лондонському "Вемблі" за одноголосним рішенням суддів: 117-112 та 115-113 (двічі). 

Раніше ЗМІ повідомили ймовірну дату поєдинку між Чісорою та Вайлдером.

Дерек Чісора Френк Воррен Деонтей Вайлдер

Дерек Чісора

