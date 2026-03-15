Потім ми поїдемо в паб: Вайлдер розповів, як завершиться його битва з Чісорою

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) поділився думками щодо свого наступного поєдинку проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Американець заявив, що їхня битва завершиться достроково. Він збирається нокаутувати британця, після чого вони разом добре проведуть час.

"Я бачу, як виходять два воїни. Їх обох підтримують вболівальники. Є прихильники Чісори та є прихильники Вайлдера. Це захоплююче. Арена переповнена. Знаєте, всі на нервах і напруга в повітрі. І коли роздасться гонг – все вибухне. Я бачу, що відбудеться чудовий бій. Але я бачу, як нокаутую його. Не знаю, в якому раунді. Це може бути на початку або в кінці. Однозначно, нічиєї не буде. Я люблю тиск, але саме таким я бачу цей бій. Зрештою, я бачу одного переможця, одного переможеного. Я допомагаю йому підвестися. Мою руку здіймають до гори. Я міцно обіймаю його. І потім ми поїдемо в паб", – сказав Вайлдер.

Зазначимо, що поєдинок досвідчених боксерів відбудеться 4 квітня в Лондоні на The O2 Arena. Для обох це буде 50-й бій на профі-рингу.

Раніше "Бронзовий бомбардувальник" розповів про перемовини щодо бою з Олександром Усиком. Він пояснив, чому так і не вдалось домовитись про битву з українцем.