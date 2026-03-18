Він має нівелювати всі перешкоди: зірковий тренер спрогнозував переможця битви Вайлдер – Чісора

Британський тренер Дон Чарльз поділився думками про майбутній бій між ветеранами хевівейту Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО) і Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Спеціаліст вважає, що це буде конкурентний поєдинок. Він заявив, що підтримуватиме свого земляка та врешті-решт саме йому прогнозує перемогу.

"Це дуже цікавий для фанатів бій. Знову ж таки, щодо Вайлдера, все залежить від того, що Деонтей покаже. Він казав нам раніше, перед поєдинком проти Джозефа Паркера, що повернувся. І новозеландець із ним розібрався. Він казав нам перед боєм проти Чжилея, що повернувся. І Чжан його нокаутував. Це справді цікаве протистояння. В ньому я підтримую свого колишнього підопічного Дерека Чісору. Стилістично, Дерек не дасть йому можливості чи дистанції. Вся справа у вмінні оцінити дистанцію, щоб мати змогу застосувати цей потужний удар правою. І Дерек проведе правильний бій. Він має нівелювати всі перешкоди. Бій буде таким, що Дерек переможе, на мою думку", – сказав Чарльз.

Зазначимо, що для обох боксерів це буде ювілейний 50-й бій на профі-рингу. Вони його проведуть 4 квітня в Лондоні, після чого Дерек Чісора повісить рукавички на цвях.

Раніше Деонтей Вайлдер розповів, як завершиться майбутня битва. Він заявив, що після неї поїде із британським боксером у паб.