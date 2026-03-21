Це небезпечний бій: Конлан – про поєдинок Чісори та Вайлдера

Ірландський боксер напівлегкої ваги Майкл Конлан (20-3, 10 KO) оцінив майбутній бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) з Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Його слова передає Seconds Out.

"Я думаю, що Чісора переможе, знаєте, але це небезпечний бій. Він дуже небезпечний, бо у Вайлдера є цей перемикач, за допомогою якого він може просто миттєво тебе вимкнути. Але наразі його сила трохи зменшилась.

Його впевненість у цьому зникла, і тут у вас є "Дел Бой". Мені не подобається, що він досі йде в бій на цьому етапі й отримує так багато ударів, але одночасно він міцний чоловік і не зупиниться, буде йти вперед, а коли йде вперед – він як ведмідь у ринзі і просто розірве тебе на шматки.

Це цікаво, бо ми знаємо, на що здатний Вайлдер, але також ми знаємо, на що здатний Чісора, і це, мабуть, бій на роздоріжжі, так би мовити. Хто б не програв, все скінчено, але якщо Чісора програє, це, ймовірно, ще не кінець, він, ймовірно, знову поб'ється. Це божевілля", – сказав Конлан.