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Чемпіон світу спрогнозував переможця битви Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 6 жовтня 2026, 15:40
Чемпіон світу спрогнозував переможця битви Джошуа – Ф'юрі
Даніель Дюбуа
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Володар пояса WBO Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) зробив прогноз на поєдинок Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Динаміт" у британському дербі вважає фаворитом "Циганського короля".

"Гадаю, переможе Ф'юрі. Сподіваюся, вони вийдуть на ринг і нарешті проведуть цей бій. Усі так довго говорили про цей поєдинок, що буде чудово побачити їх обох у рингу. Вони обидва – легенди британського боксу", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятиме спеціальний пояс "Битва за Британію".

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Дерек Чісора. Ветеран вважає, що Ей Джей переможе.

Цей поєдинок не відвідає батько "Циганського короля". Він не хоче стати свідком нещасного випадку.

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