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Воррен назвав ідеального суперника для Паркера

Олександр Булава — 7 липня 2025, 20:24
Воррен назвав ідеального суперника для Паркера
Френк Воррен
Getty images

Промоутер Френк Воррен вважає, що Девід Аллен (24-7-2, 19 КО) може стати ідеальним суперником для тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Аллен, безумовно, є реальним суперником для Паркера. Це може бути хороший бій, і я думаю, що особливо хороший бій для Джозефа Паркера.

Девід завжди йде вперед, чи не так? Він буквально відродив себе після перемоги над Фішером – і тим, як він це зробив. Побачимо, як буде. Рік тому ми навіть не розглядали цей варіант, але зараз це може спрацювати.

Ми маємо сісти з DAZN і обговорити, що робити далі. Можливо, це буде частина поєдинку 5 на 5" – сказав Воррен.

В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Аллен у травні нокаутував іншого британця – Джейка Фішера (13-1, 11 КО).

Френк Воррен Джозеф Паркер Дейв Аллен

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