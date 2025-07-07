Воррен назвав ідеального суперника для Паркера

Промоутер Френк Воррен вважає, що Девід Аллен (24-7-2, 19 КО) може стати ідеальним суперником для тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Аллен, безумовно, є реальним суперником для Паркера. Це може бути хороший бій, і я думаю, що особливо хороший бій для Джозефа Паркера.

Девід завжди йде вперед, чи не так? Він буквально відродив себе після перемоги над Фішером – і тим, як він це зробив. Побачимо, як буде. Рік тому ми навіть не розглядали цей варіант, але зараз це може спрацювати.

Ми маємо сісти з DAZN і обговорити, що робити далі. Можливо, це буде частина поєдинку 5 на 5" – сказав Воррен.