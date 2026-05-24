Британський супертяж закликав Усика завершити кар'єру після перемоги над Верховеном

Девід Аллен (25-9-2, 20 KO) відреагував на дуже непросту перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Британський супертяж вважає, що українцю варто повісити рукавички на цвях. На його думку, той уже всім довів свою велич і наразі тільки ризикує боксерською спадщиною.

"Я ненавиджу вказувати іншим, коли йти на пенсію. Але я говорив це ще після Дюбуа: "Зав'язуй, просто закінчуй". Не тому, що Усик не може, а тому, що він уже увійшов в історію як один із найкращих. Якщо Олександр зараз почне програвати, люди одразу скажуть: "Та він не був таким уже й крутим". Усик, мабуть, повернеться, проведе реванш з Ріко, спробує перемогти Кабаєла, знову битиметься з Ф'юрі, але нащо? У нього повно грошей, він триразовий абсолютний чемпіон. Не знаю, навіщо Олександр продовжує кар'єру. Він усе ще чудовий боєць, але що йому ще доводити?" – сказав Аллен.

Нагадаємо, що в битві з Ріко Верховеном українець зміг вирвати перемогу технічним нокаутом в останні секунди 11 раунду. Чимало експертів і фанатів обурились рішенням рефері зупинити бій перед самим гонгом.

Зокрема, сам нідерландський кікбоксер висловив невдоволення роботою судді. Він подав протест на результат поєдинку.