Я спарингував з Усиком і Кличком: Аллен назвав свою перевагу над Хрговичем

Британський надважковаговик Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) перед поєдинком проти хорвата Філіпа Хрговича (19-1, 14 КО) заявив, що має великий потенціал.

Його слова передає Sky Sports.

Зокрема боксер пригадав спаринги з найсильнішими бійцями дивізіону.

"Я знаю, що маю великий потенціал, але потенціал — це одне, а проявити його в вирішальний момент — зовсім інше. Мені це ще ніколи не вдавалося, хоча я маю непогану кар'єру.

Популярність? Я просто звичайний хлопець. Завдяки цьому і тому, що я не приховую цього — я не приходжу сюди, вдаючи з себе Матір Терезу, яка ходить у спортзал шість годин на день...Матір Тереза ніколи не ходила у спортзал, чи не так? Я не брехун і не симулянт, я такий, який є, і людям це подобається.

Я спарингував з усіма – з Олександром Усиком, Володимиром Кличко, Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа. Я працював у спарингах з усіма найкращими надважковаговиками останніх 10-15 років. Я міг тягатися з кожним з них, забирав раунди в кожного.

І всі вони скажуть: "Цей хлопець – дуже хороший боєць". Але мені так і не вдалося скласти все докупи саме в потрібний вечір", – сказав він.