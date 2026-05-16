Я спарингував з Усиком і Кличком: Аллен назвав свою перевагу над Хрговичем
Британський надважковаговик Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) перед поєдинком проти хорвата Філіпа Хрговича (19-1, 14 КО) заявив, що має великий потенціал.
Його слова передає Sky Sports.
Зокрема боксер пригадав спаринги з найсильнішими бійцями дивізіону.
"Я знаю, що маю великий потенціал, але потенціал — це одне, а проявити його в вирішальний момент — зовсім інше. Мені це ще ніколи не вдавалося, хоча я маю непогану кар'єру.
Популярність? Я просто звичайний хлопець. Завдяки цьому і тому, що я не приховую цього — я не приходжу сюди, вдаючи з себе Матір Терезу, яка ходить у спортзал шість годин на день...Матір Тереза ніколи не ходила у спортзал, чи не так? Я не брехун і не симулянт, я такий, який є, і людям це подобається.
Я спарингував з усіма – з Олександром Усиком, Володимиром Кличко, Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа. Я працював у спарингах з усіма найкращими надважковаговиками останніх 10-15 років. Я міг тягатися з кожним з них, забирав раунди в кожного.
І всі вони скажуть: "Цей хлопець – дуже хороший боєць". Але мені так і не вдалося скласти все докупи саме в потрібний вечір", – сказав він.
Аллен впевнений, що він створить проблеми для Філіпа Хрговича.
"Я не збираюся виходити на ринг проти Донні лише заради грошей, нізащо. Я знаю, що це велике випробування, але водночас мені це дуже до душі. Гадаю, що у найкращій формі я доставлятиму Філіпу Хрговичу чимало клопоту.
Він завжди був хорошим бійцем: великий, міцний, сильний. Не вважаю, що він має найпотужніший удар у світі, але вдарити може. У нього бувають розсічення. Мабуть, це його найбільша слабкість. Він легко отримує розсічення.
У нього не так багато явних слабких місць. Він хороший боєць, універсал. Він витривалий.
Я його зовсім не боюся. Його чекає справжній шок", – підсумував Аллен.
Їх бій відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.
33-річний хорват проведе третій поєдинок після поразки від Даніеля Дюбуа, якої він зазнав у червні 2024 року. Хргович у квітні 2025-го переміг Джозефа Джойса, здобувши титул WBO International. Через кілька місяців "Кам'яна людина" захистив пояс у поєдинку з Девідом Аделеє.
Аллен свій останній бій провів у лютому 2026 році, коли у першому раунді нокаутував француза Каріма Берреджема.