Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Суперник вилетів за ринг: бій Аллена визнали таким, що не відбувся

Олександр Булава — 6 вересня 2026, 12:10
Суперник вилетів за ринг: бій Аллена визнали таким, що не відбувся
skysports

Бій британського боксера надважкої ваги Девіда Аллена (27-9-2, 20 КО) проти ірландця Томаса Карті (11-1, 9 КО) завершився без результату.

У першому раунді Карті притиснув Аллена до канатів, після чого британець завдав супернику удару в потилицю. За інерцією ірландський лівша провалився крізь канати й упав за межами рингу.

Карті не зміг самостійно підвестися. Боксеру надали медичну допомогу, зокрема протягом кількох хвилин подавали кисень. Після цього Томаса доправили до роздягальні, а поєдинок було зупинено.

Зрештою бій у Дубліні визнали таким, що не відбувся.

Раніше Аллен заявляв, що цей поєдинок стане передостаннім у його професійній кар'єрі. Британець планує провести 40 боїв. У своєму попередньому поєдинку, який відбувся в липні, dsy переміг Дена Гарбера.

Нагадаємо, напередодні  легендарна ірландка Кеті Тейлор завершила кар'єру перемогою, ставши триразовою абсолютною чемпіонкою світу.

Дейв Аллен

Дейв Аллен

Британський супертяж закликав Усика завершити кар'єру після перемоги над Верховеном
Вистачило трьох раундів: Хргович переміг Аллена у титульний бою
Я спарингував з Усиком і Кличком: Аллен назвав свою перевагу над Хрговичем
Тренер Дюбуа спрогнозував переможця бою Аллен – Хргович
Аллен переважив Хрговича перед боєм

Останні новини