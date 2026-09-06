Суперник вилетів за ринг: бій Аллена визнали таким, що не відбувся

Бій британського боксера надважкої ваги Девіда Аллена (27-9-2, 20 КО) проти ірландця Томаса Карті (11-1, 9 КО) завершився без результату.

У першому раунді Карті притиснув Аллена до канатів, після чого британець завдав супернику удару в потилицю. За інерцією ірландський лівша провалився крізь канати й упав за межами рингу.

Карті не зміг самостійно підвестися. Боксеру надали медичну допомогу, зокрема протягом кількох хвилин подавали кисень. Після цього Томаса доправили до роздягальні, а поєдинок було зупинено.

Зрештою бій у Дубліні визнали таким, що не відбувся.

Another angle of one of the most bizarre ends to a fight we've seen in a long time 🤔#TaylorPili | LIVE NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/jQUzIvrV2x — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 5, 2026

Раніше Аллен заявляв, що цей поєдинок стане передостаннім у його професійній кар'єрі. Британець планує провести 40 боїв. У своєму попередньому поєдинку, який відбувся в липні, dsy переміг Дена Гарбера.

Нагадаємо, напередодні легендарна ірландка Кеті Тейлор завершила кар'єру перемогою, ставши триразовою абсолютною чемпіонкою світу.