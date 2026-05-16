Тренер Дюбуа спрогнозував переможця бою Аллен – Хргович

Дон Чарльз, тренер володаря титулу WBO у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО), вважає британця Девіда Аллена (25-8-2, 20 KO) фаворитом у протистоянні з хорватом Філіпа Хрговича (19-1, 14 КО).

Про це він розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Я люблю Аллена як персонажа, я просто обожнюю цього хлопця. І, виходячи на бій проти Хрговича, він має зробити те, чого не зробив проти Махмудова. Друга фаза атаки, потенційно третя фаза тривалої атаки. Якби він це зробив, він би зупинив Махмудова, розумієш? За умови, що в нього вистачить бензину на першу фазу, другу фазу, і потенційно на третю фазу атаки перед тим, як розірвати дистанцію.

До того ж Хргович доволі вразливий у ділянці живота. Залиште його голову в спокої, бо цей хлопець вміє тримати удар. Він міцний, я не думаю, що він узагалі колись бував у нокдауні.

Тому за умови, що Дейв Аллен зможе працювати так... фізична готовність тут є ключовою. У Дейва є всі потрібні комбінації, щоб створити йому проблеми.

Дейв – дуже активний боєць на рингу. Коли ти підпускаєш його на ближню дистанцію, він пробиває чудові удари, він добре комбінує атаки "корпус-голова". Але йому потрібно робити саме так: корпус-голова, розірвати дистанцію, використати джеб, щоб підготувати другу фазу, а потенційно й третю. Я точно ставлю на його перемогу в цьому бою", – сказав він.