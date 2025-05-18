Британська дуель Аллена та Фішера завершилася нокаутом у 5 раунді
Джонні Фішер і Девід Аллен
x.com/MatchroomBoxing
У Лондоні відбувся вечір боксу, де головним поєдинком було протистояння Девіда Аллена (24-7-2, 19 КО) та Джейка Фішера (13-1, 11 КО).
Аллен у статусі андердога здобув перемогу нокаутом у 5 раунді.
33-річний Аллен краще розпочав бій, але потім Фішер трохи вирівняв хід подій.
Втім, у 5 раунді Аллену вдалася серійна робота, яка привела до падіння фаворита. Через кілька секунд Фішер впав удруге. Його кут вирішив припинити бій.
Бокс
Девід Аллен – Джейк Фішер KO5 (10)
Нагадаємо, колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон вважає, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) має шанси на перемогу у реванші з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).