Британська дуель Аллена та Фішера завершилася нокаутом у 5 раунді

У Лондоні відбувся вечір боксу, де головним поєдинком було протистояння Девіда Аллена (24-7-2, 19 КО) та Джейка Фішера (13-1, 11 КО).

Аллен у статусі андердога здобув перемогу нокаутом у 5 раунді.

33-річний Аллен краще розпочав бій, але потім Фішер трохи вирівняв хід подій.

Втім, у 5 раунді Аллену вдалася серійна робота, яка привела до падіння фаворита. Через кілька секунд Фішер впав удруге. Його кут вирішив припинити бій.

Бокс

Девід Аллен – Джейк Фішер KO5 (10)

The ringside angle of 𝗧𝗛𝗔𝗧 Dave Allen finish 🤯#FisherAllen2 pic.twitter.com/u4lWpvYIyh — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 17, 2025

AND IT'S OVER!



Dave Allen stops Johnny Fisher in the fifth round! #FisherAllen2 | @DAZNBoxing pic.twitter.com/wI5F8O9zYV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 17, 2025

Нагадаємо, колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон вважає, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) має шанси на перемогу у реванші з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).