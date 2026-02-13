Воррен: Махмудов – важкий бій-повернення для Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен заявив, що ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) очікує важкий бій проти російського боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його слова передає Sky Sports.

"Махмудов – дуже складний бій для повернення. Він відразу ж повернувся у ринг.

До моменту цього бою він не виходив на ринг майже два роки. Він чітко дав зрозуміти, що цього року хоче битися і хоче великих боїв. А це великий хлопець, який має хороший коефіцієнт нокаутів.

Це важкий бій-повернення для нього. Але якщо він його витримає, подивимося, куди рухатись далі", – розповів Воррен.