Воррен: Махмудов – важкий бій-повернення для Ф'юрі
Промоутер Френк Воррен заявив, що ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) очікує важкий бій проти російського боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
Його слова передає Sky Sports.
"Махмудов – дуже складний бій для повернення. Він відразу ж повернувся у ринг.
До моменту цього бою він не виходив на ринг майже два роки. Він чітко дав зрозуміти, що цього року хоче битися і хоче великих боїв. А це великий хлопець, який має хороший коефіцієнт нокаутів.
Це важкий бій-повернення для нього. Але якщо він його витримає, подивимося, куди рухатись далі", – розповів Воррен.
Протистояння Ф'юрі – Махмудов заплановане на 11 квітня 2026 року у Великій Британії. На тлі призначення цього двобою Туркі Аль-аш Шейх зробив інтригуючу заяву.
Цікаво, що російський боксер вірить у свою майбутню перемогу над "Циганським королем".
Нагадаємо, що це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.