Вордлі став на захист Дюбуа: Немає нічого ганебного в поразці від Усика

Олександр Булава — 20 квітня 2026, 18:55
Володар титулу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО) оцінив поразку ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22−3, 21 КО) від чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 10).

Його слова передає DAZN Boxing.

"Дюбуа виглядав добре. Я вже говорив: немає нічого ганебного в поразці від Олександра Усика – це боєць покоління, видатний спортсмен. Тут немає багато чого, з чого можна робити висновки.

Я також говорив раніше: 98% бійців дивізіону або програють йому, або проведуть із ним дуже важкий бій. Тому я не надто звертаю увагу на цей поєдинок.

Для мене він зовсім інший боєць, ніж я. У тому бою є аспекти, які не зовсім можна безпосередньо переносити на те, як я планую діяти проти Даніеля", – заявив Вордлі.

Зазначимо, що бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист чемпіонського титулу для Фабіо.

Напередодні думками про це протистояння поділився Рой Джонс. Він розповів, кого вважає фаворитом майбутньої битви.

