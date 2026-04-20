Мене постійно недооцінюють: Вордлі пояснив, чому впевнений у перемозі над Дюбуа

Володар пояса WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) поділився думками про свій наступний бій проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Британець пояснив, чому настільки впевнений у перемозі над земляком. Він заявив, що є потужним панчером і сумнівається у здатності "Динаміта" протриматись із ним усі регламентовані 12 раундів.

"Подивіться на те, що я вже зробив. І знову ж таки – стара історія: мовляв, це занадто великий крок для мене, мене постійно недооцінюють – тут, там, всюди. Кажуть, що це не мій бій, не той суперник, що це моя стеля, мій рівень. Але ніхто не знає мого рівня, окрім мене самого. Я вірю, що можу дійти до самої вершини. Не думаю, що є боєць, який здатен вистояти проти мене всі 12 раундів. Так, Даніель – хороший боксер, він бився з серйозними суперниками. Але я не думаю, що саме він зможе це зробити", – сказав Ворді.

Зазначимо, що бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист чемпіонського титулу для Фабіо.

Напередодні думками про це протистояння поділився Рой Джонс. Він розповів, кого вважає фаворитом майбутньої битви.