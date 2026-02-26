Вордлі висловив обурення через можливий бій Усика проти легендарного бійця

Чемпіон світу за версією WBO в хевівейті Фабіо Вордлі відреагував на можливе проведення поєдинку між Олександром Усиком і легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Його слова цитує Sky Sports.

Раніше міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх виявив бажання влаштувати такий поєдинок. Після цього почали активно ходити розмови, що він може відбутись.

Британець незадоволений таким розвитком подій, адже сам хотів би побитись з Усиком. Він вважає, що заслужив на шанс, чого не можна сказати про нідерландця.

"Я дуже розчарований. Боєм проти Даніеля Дюбуа та іншими поєдинками я довів, що хочу кидати виклик найкращим. Я бажаю битися на рингу з найкращими бійцями у світі. Мене розчарували б два моменти. Мені не здається, що це справжній виклик, і що ця людина заслуговує на титульний шанс. Я розумію та погоджуюся, що на цьому етапі кар'єри Усик заслужив право робити в цьому плані те, що хоче. Він заслужив становище, в якому може влаштовувати легкі бої", – сказав Вордлі .

Зазначимо, що Ріко Верховен у листопаді 2025 року залишив промоушн Glory, звільнивши титул чемпіона ліги у важкій вазі. Нідерландський боєць володіє рекордною переможною серією, яка становить 27 поєдинків. Востаннє він програвав на професійному ще у 2015 році.

Напередодні ж з'явились чутки, що Олександр Усик уже підписав контракт із Zuffa Boxing. Деякі експерти вважають, що цим шляхом може піти й Ріко Верховен, після чого буде оголошено про їх битву офіційно.

Також підігріває інтерес і сам українець. Він анонсував новини щодо свого майбутнього, заявивши, що готується до дечого великого.