Усик: Готуюся до дечого великого

Олександр Булава — 25 лютого 2026, 21:18
Усик: Готуюся до дечого великого
Олександр Усик
Чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) анонсував новини щодо свого майбутнього.

Про це боксер повідомив в Instagram.

"Не поспішаю, але готуюся до дечого великого", – написав Усик.

Напередодні була інформація від промоутера Діна Вайта, що Усик підписав контракт з Zuffa Boxing. Переговори з організацією тривали близько місяця.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Раніше Олександр заявив, що наступний бій планує провести влітку 2026 року. Команда українця вже працює над його організацією.

