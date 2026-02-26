Кроуфорд назвав бій легенди боксу, який вважає постановочним

Колишній абсолют у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд висловився про бій Майка Тайсона проти шоумена Джейка Пола.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю PowerfulJRE.

Непереможний американець вважає, що той поєдинок був постановочним. Він пояснив, чому так думає, заявивши, що це було зроблено через потребу "Залізного Майка" у грошах.

"Я думаю, що цей бій був постановочним. Я ніколи не бачив, щоб Тайсон кусав свої рукавички, і він докладав усіх зусиль, щоб його не вдарити. Було просто боляче бачити, як легенда зникає. Йому взагалі не варто було там бути. Зовсім. Я думаю, що є інші способи. Я думаю, що з усіма його зв'язками та подібним, люди могли б поставити його в потрібне становище, щоб він міг заробити трохи грошей", – сказав Кроуфорд.

Зазначимо, що цей поєдинок відбувся в листопаді 2024 року. Він тривав усі регламентовані вісім раундів і завершився перемогою Джейка Пола одностайним рішенням суддів.

Вже зовсім скоро Майк Тайсон знову вийде на ринг. Легендарний американець проведе бій проти Флойда Мейвезера, але він матиме виставковий статус.

Очікується, що вони битимуться 25 квітня. Поєдинок має відбутись у Конго.