Чемпіон світу оцінив можливий бій з Ітаумою: Я націлений на Усика, Ф'юрі, Джошуа

Чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) висловився про реальність його очного двобою проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Про це він розповів у коментарі The Ring.

Непереможений британець зізнався, що його бій проти "Нового Майка Тайсона" неможливий, адже наразі вони перебувають на різних позиціях.

Фабіо назвав пріоритетних суперників, на яких націлений.

"Чи можливий бій з Ітаумою? Ні, зовсім неможливий. У мене та сама відповідь, яку я вже озвучував тисячу разів. Нас двоє, а поясів – чотири. Навколо відбувається багато всього, між нами багато інших боксерів. Наразі ми перебуваємо в різних позиціях. Я націлений на Усика, Ф'юрі, Джошуа. Звісно, спершу потрібно перемогти Дюбуа", – сказав Вордлі.

Наступний поєдинок Фабіо відбудеться 9 травня 2026 року проти Даніеля Дюбуа. Це буде перший захист поясу WBO для Вордлі.

Нагадаємо, що Ітаума востаннє боксував у ніч із 28-го на 29-те березня цього року. Він безжально нокаутував Джермейна Франкліна.

Раніше повідомлялось, що Ділліан Вайт спрогнозував переможця протистояння Вордлі – Дюбуа. Британський супертяж переконаний, що у середині поєдинку або у пізніх раундах чемпіон світу за версією WBO у гевівейті зупинить "Динаміта".