Ітаума оцінив свої шанси побитись проти переможця бою Вордлі – Дюбуа

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) висловився про можливий двобій проти переможця протистояння Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це він розповів Аріелю Хельвані.

"Новий Майк Тайсон" зізнався, що ніколи не розглядав Вордлі, з яким тренується в одному залі, як свого ймовірного суперника. Натомість бій проти "Динаміта" він розцінив позитивніше.

"Якщо переможе Фабіо – ми тренуємося в одному залі – це може бути трохи незручно. Але, звісно, якщо переможе Дюбуа, така ситуація, мабуть, буде більш імовірною. Одному з нас доведеться покинути зал. Я ніколи не розглядав Вордлі як свого суперника. Ми ніколи не спарингували. Бен (Девісон – прим. ред.) прагне, щоб у залі панувала командна атмосфера", – сказав Мозес.

Зустріч Вордлі – Дюбуа запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBO, яким володіє Фабіо.

Цікаво, що у плани Олександра Усика також входить бій проти тріумфатора пари Вордлі – Дюбуа. Хоча сам Фабіо зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків непереможеного українця, який 23 травня проведе поєдинок проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).

