У середніх або пізніх раундах Фабіо його зупинить, – Вайт спрогнозував переможця бою Вордлі проти Дюбуа

Британський супертяж Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) поділився своєю думкою щодо протистояння Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його цитує Boxing News.

Він переконаний, що у середині поєдинку або його пізніх раундах чемпіон світу за версією WBO у гевівейті зупинить "Динаміта". Вайт спрогнозував, як минатиме двобій.

"У середніх або пізніх раундах Фабіо його зупинить. Щоправда, Фабіо доведеться пропустити чимало ударів. На початку це буде важкий бій. Але я легко уявляю, як Фабіо витримує це і відправляє його в нокаут. Фабіо любить пропускати удари. Я завжди кажу йому: "Брате, перестань пропускати на старті. Тобі це не потрібно. Ти дуже атлетичний, дуже швидкий і вкрай незручний для суперників". Але він полюбляє розмінюватися ударами з перших хвилин", – заявив Вайт.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Нагадаємо, що Олександр Усик раніше заявив, що хоче побитись проти переможця дуелі Вордлі – Дюбуа. Хоча сам Фабіо зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків непереможеного українця, який 23 травня проведе поєдинок проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).