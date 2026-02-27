Вордлі – про бажання побитись із Усиком: Я буду переслідувати його вічно

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) пригадав, як Олександр Усик (24-0, 15 КО) відмовився від титулу та утік від їх лобового протистояння.

Його цитує talkSPORT.

Британський супертяж не вірить у те, що українець відмовився від очного двобою через страх цього протистояння. Вордлі впевнений, що кар'єра Усика перебуває на такому етапі, коли він заслужив право обирати, що йому робити – погоджуватись на фінансово вигідні поєдинки.

Фабіо запевнив, що продовжить переслідувати Усика та пообіцяв зателефонувати Олександру після зустрічі з Даніелем Дюбуа, яка відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.

"Я хочу зійтися з ним у рингу, але якщо не зараз, то після цього бою я знову буду на телефоні, буду "штовхати" його та його команду, мовляв: "Ось, я пройшов цей етап. Як щодо бою зараз?". А якщо ні, я пройду наступного суперника і знову зателефоную: "Ну що, як щодо зараз?". Тож так, я буду переслідувати його вічно. Просто чекаю, коли він нарешті скаже: "Гаразд, вперед. З'ясуймо це", – заявив британець.

Фабіо додав, що не бачить сенсу сидіти та впадати у депресію через зірваний двобій проти Усика, адже є також інші видовищні поєдинки, навівши у приклад протистояння з "Динамітом".

"Немає сенсу кричати: "Ой, ви повинні битися зі мною!", здіймати галас, наїжджати на нього чи якось обзивати. Гаразд, він чудовий боєць, це був би крутий поєдинок, і я б дуже хотів стати його частиною. Але він не єдиний топовий боєць. Це не єдиний крутий бій для мене чи для британської публіки. Є й інші", – підсумував Вордлі.

Нагадаємо, що непереможений британець був обов'язковим претендентом на бій проти Усика після дострокової перемоги над новозеландцем Джозефом Паркером.

Після відмови від чемпіонського поясу Олександр висловив бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером, у якого попереду битва проти Дерека Чісори (4 квітня 2026 року).

Раніше Вордлі вже висловлював своє обурення через можливий двобій Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Водночас британський боксер Девід Аллен припустив, чи може переможець дуелі Вордлі – Дюбуа вийти на двобій проти Тайсона Ф'юрі.