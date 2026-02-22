Британський боксер припустив, чи поб'ється Ф'юрі проти переможця протистояння Вордлі – Дюбуа

Британський боксер Девід Аллен (24-8-2, 19 КО) висловив свою думку щодо можливого бою Тайсона Ф'юрі проти переможця протистояння Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі.

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Playbook Boxing.

Аллен впевнений, що уболівальникам не слід чекати битви "Циганського короля" проти тріуфматора двобою Дюбуа – Вордлі. Натомість Девід порадив Тайсону інших суперників, серед яких є прізвище Олександра Усика, якому він двічі програвав у 2024 році.

"Думаю, Ф'юрі не боксуватиме з ним. Думаю, Ф'юрі хоче Джошуа, ще раз Усика, а не це молодше покоління. Мабуть, він думає привести їх до цього. Не хоче вплутуватися в це. Дюбуа і Вордлі дуже небезпечні. Мабуть, безпечніше битися з Усиком або Ентоні Джошуа на цьому етапі", – сказав Аллен.

Нагадаємо, що зустріч Дюбуа – Вордлі запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Дещо раніше 11 квітня прихильники боксу побачать повернення Ф'юрі. Британець проведе поєдинок проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова. Зустріч відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Напередодні "Циганський король" порівнював силу свого наступного опонента із Вордлі та Дюбуа.