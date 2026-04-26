У нього буде надто мало місця, щоб бігати й ховатися: Міллер – про потенційний бій з Усиком

Обов'язковий претендент на титул WBA у надважкій вазі Джаррелл Міллер (28-1-2, 22 КО) оцінив потенційний бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Усик чудовий боєць. Але коли навпроти тебе такий бичара як я, то виявляється, що в рингу надто мало місця, щоб бігати і ховатися. У нього немає шаленої ударної сили, а я – проблема для хлопців, які багато б'ють і працюють по корпусу.

Я повернуся до роботи й буду готовий до будь-кого. Сподіваюся, Усик поб'ється з Ріко – він мій друг. Так, він кікбоксер, а не боксер, але бажаю йому успіху. Водночас хочу, щоб Усик повернувся. Можу відшльопати його", – заявив Міллер.