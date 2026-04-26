Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

У нього буде надто мало місця, щоб бігати й ховатися: Міллер – про потенційний бій з Усиком

Олександр Булава — 26 квітня 2026, 12:42
Джарелл Міллер
DAZN

Обов'язковий претендент на титул WBA у надважкій вазі Джаррелл Міллер (28-1-2, 22 КО) оцінив потенційний бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Усик чудовий боєць. Але коли навпроти тебе такий бичара як я, то виявляється, що в рингу надто мало місця, щоб бігати і ховатися. У нього немає шаленої ударної сили, а я – проблема для хлопців, які багато б'ють і працюють по корпусу.

Я повернуся до роботи й буду готовий до будь-кого. Сподіваюся, Усик поб'ється з Ріко – він мій друг. Так, він кікбоксер, а не боксер, але бажаю йому успіху. Водночас хочу, щоб Усик повернувся. Можу відшльопати його", – заявив Міллер.

Напередодні Міллер в елімінаторі WBA здобув перемогу над кубинцем Леньє Перо. Бій тривав всю дистанцію у 12 раундів та завершився одноголосною перемогою американця.

Усик свій наступний поєдинок проведе 23 травня проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме пояс WBC.

Олександр Усик Джаррелл Міллер

Олександр Усик

Останні новини