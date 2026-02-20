"Новий Майк Тайсон" назвав ймовірного переможця бою Вордлі – Дюбуа

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) висловився про майбутнє протистояння між Фабіо Вордлі (20-0, 19 КО) та Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його цитує Boxing News Online.

Британський супертяж не виключає варіанту дострокової перемоги володаря чемпіонського поясу WBO. Ітаума впевнений, що Вордлі може відправити Дюбуа у нокаут.

"Я думаю, що Фабіо може це зробити. Вордлі все одно продовжує дивувати всіх, тож якщо ти його списуєш зі свого розрахунку, він усе одно може нокаутувати Дюбуа, тож насправді не важливо, що ти думаєш. Ви ніколи не знаєте, чого очікувати від Фабіо. Чесно кажучи, я б сказав, що переможе Фабіо", – сказав Мозес.

Також 21-річний британець пояснив, що станеться, якщо звитягу святкуватиме "Динаміт".

"Якщо переможе Дюбуа, то це має сенс. Фабіо Вордлі, очевидно, тренується в тому ж залі, що й я, тому це буде складна ситуація... Усе може мати сенс. Можливі різні варіанти, і кожен із них має сенс. Але у мене попереду бій із Франкліном", – відповів британець.

Відзначимо, що Ітаума вийде на ринг 28 березня 2026 року у Манчестері. Його поєдинок був перенесений через травму Мозеса.

Бій Вордлі – Дюбуа запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Нагадаємо, що цей пояс Вордлі здобув без жодного поєдинку. Від титулу свідомо відмовився Олександр Усик, уникнувши поєдинку проти непереможеного британця.

Востаннє Вордлі виходив на ринг у жовтні 2025-го. Фабіо переміг новозеландського боксера Джозефа Паркера. Натомість Дюбуа у липні минулого року вдруге програв Усику.

Раніше колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч назвав фаворита майбутнього протистояння.